Agenzia delle Dogane, nel 2023 accertata un'evasione dell'Iva per 47 milioni

Evasione dell'Iva accertata per 47 milioni di euro, 30 milioni dei quali per acquisti di prodotti di telefonia, mentre l'evasione in tema di accise è ancora più rilevante e arriva a 500mila euro. Chiudono l'anno 2023 con numeri importanti l'ufficio delle Dogane di Gaeta e le sezioni territoriali di Latina e di Aprilia, con l'obiettivo di garantire il regolare assolvimento delle imposte e una puntuale ed efficace attività di prevenzione, contrasto e repressione dei fenomeni illeciti.

Sul territorio pontino i funzionari dell'Agenzia dele Dogane e dei Monopoli hanno assicurato il presidio di tutti i settori di competenza presentando alle procure di Latina e Cassino informative su notizie di reato e constatando maggiori diritti per oltre 50 milioni di euro. Fra le attività condotte nel corso dell'anno passato, particolare attenzione è stata appunto rivolta all'evasione dell'Iva (47 milioni), e all'evasione in tema di accise (500mila euro". Per quanto riguarda invece gli accertamenti dei requisiti di sicurezza della merce e di tutela dei consumatori, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 40.300 pezzi di prodotti risultati non conformi alla normativa dell'Unione europea e nazionale. Sono state inoltre bloccate per frode in commercio 20 tonnellate di olio, dichiarato falsamente in dogana come olio extravergine, e sono stati sequestrati, in collaborazione con la guardia di finanza, circa 15mila litri di gasolio non conforme alle specifiche tecniche di riferimento.

In ambito doganale poi, l’anno trascorso è stato contrassegnato da nuove sfide per l’attività dell’Ufficio, come quella legata allo sviluppo del porto di Gaeta, già attivo nel trasporto merci e nel settore croceristico che ha attratto, per la prima volta, un nuovo traffico commerciale dalla Cina tramite navi container. Infatti, dal mese di luglio a fine anno, questa nuova rotta commerciale, con cadenza quasi bisettimanale, ha portato un nuovo traffico merci nel porto del golfo di circa 600 container, destinati in gran parte alla loro importazione in territorio unionale.

Il controllo del territorio è stato supportato dall’attività di verifica condotta in Ufficio con la quale sono state controllate quasi mille dichiarazioni nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’autotrasporto. Infine, l'ufficio delle Dogane di Gaeta, nell’ambito di una iniziativa di solidarietà e in collaborazione con la procura della Repubblica di Latina, ha donato ai vigili del fuoco circa 30mila litri di gasolio per autotrazione oggetto di un precedente sequestro.