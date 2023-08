“Explosive Festival”: tutti i divieti per l’evento al Francioni. Quali sono le strade chiuse

“Explosive Festival”: è l’evento in programma per questa sera allo stadio Francioni di Latina. Un evento dedicato alle giovani generazioni che vedrà salire sul palco Geolier e Paky ospiti d’onore della rassegna che può contare anche sulla presenza di molti altri artisti come SottoTono, Nashley, Claudia Rodriguez, Niky Savage, Anna Ciati, Mikush. I cancelli apriranno alle 17.

Per garantire la riuscita dell’evento in tutta sicurezza, l’amministrazione comunale ha emesso nel scorse ore una ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglia o in bicchieri di vetro e la vendita ambulante di prodotti alimentari e non.

Cosa non si può fare

Come riporta il provvedimento, è stato disposto:

- il divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5.0%, nonché di bevande in contenitori di vetro e in lattine;

- il divieto agli esercizi commerciali tipo alimentare per la vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5.0% e bevande in contenitori di vetro e in lattine;

- il divieto di installare stand o bancarelle per la vendita di generi alimentari e non, a meno che siano stati specificatamente indicati dall’organizzatore quali sponsor della manifestazione musicale.

I divieti interessano l’area compresa tra le seguenti strade e piazze: viale Vittorio Veneto, piazzale Prampolini, via Duca del Mare, via Volturno, via Garigliano, via Apromonte, piazza del Quadrato, via dei Mille, via Dandolo, viale Lamarmora, via Pio VI, nonché in tutte le aree adiacenti lo stadio Francioni a partire dalle 08 e fino al termine dell’evento.

Le strade chiuse

In vista dell’evento di questa sera, per il quale gli organizzatori prevedono la presenza di circa 5mila persone, in sede di Commissione Vigilanza è stata rappresentata l’esigenza di provvedere ad assumere misure specifiche per la regolamentazione della circolazione e della sosta negli ambiti limitrofi allo stadio. E’ stato quindi istituito:

- il divieto di circolazione, per tutti i veicoli, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso e autorizzati, dalle 09 del 24 agosto e comunque sino a cessata necessità stabilita dalla Questura di Latina, in via Volturn e via I. Nievo (tratto compreso tra via Cena e via Volturno);

- il divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso e autorizzati, dalle 14 del 24 agosto e sino a cessata necessità stabilita dalla Questura, in via Aspromonte (da via Amaseno a via Cena), via dei Mille (limitatamente al tratto da via Aspromonte a largo Fair Play), via Garigliano, via Calatafimi (da via Amaseno a via Garigliano), via Duca del Mare (da via Garibaldi a piazzale Prampolini), piazzale Prampolini, via Pompili (già via Leone X), via La Marmora (da via Rappini a piazzale Prampolini);

- il transennamento degli incroci dalle 14 del giorno 24 agosto sino a cessata necessità stabilita dalla Questura in largo Fair Play, via Duca del Mare incrocio via Garibaldi, via Duca del Mare incrocio piazzzale Prampolini, via Mameli incrocio piazzale Prampolini, via Dandolo incrocio piazzale Prampolini, via Pompili (già via Leone X), viale La Marmora incrocio via Rappini, via I. Nievo incrocio via Volturno, via I. Nievo incrocio via Cena, via Aspromonte incrocio via Cena, via Aspromonte incrocio via Amaseno, largo Torre dell’Acquedotto incrocio via Aspromont, via Calatafimi incrocio via Garigliano, via Garigliano con Via Teano, via dei Mille incrocio via Aspromonte in direzione Largo Fair Play;

- il presidio degli incroci dalle 14 del giorno 24 agosto sino a cessata necessità stabilita dalla Questura, in largo Fair Play, via Duca del Mare incrocio via Garibaldi, via Pompili (già via Leone X), viale La Marmora incrocio via Rappini, via Aspromonte incrocio via Cena, via Aspromonte (da via Amaseno a via Cena), via Garigliano incrocio via Teano, via Aspromonte incrocio via Amaseno, via dei Mille incrocio via Aspromonte in direzione largo Fair Play;

- il presidio degli incroci dalle 09,00 del 24 Agosto e sino a cessata necessità stabilita dalla Questura in via Volturno angolo via Aspromonte e via Volturno angolo piazzale Prampolini