Fornisce false dichiarazioni ai carabinieri per evitare i controlli: denunciato

Fornisce false dichiarazioni per evitare i controlli: un uomo di 36 anni originario di Gaeta è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano.

I fatti risalgono allo scorso 19 giugno. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, l’uomo, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Fondi, nel corso di un controllo dei militari presso una struttura ricettiva di Castelforte, al fine di eludere gli accertamenti ha fornito false generalità. Al termine delle verifiche, per lui è scattata la denuncia per all’Autorità Giudiziaria per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.