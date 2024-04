Federico Fashion Style picchiato sul treno: "È stata un'aggressione omofoba”

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è stato picchiato. Una aggressione che lui stesso ha definito omofoba avvenuta su un treno. E’ stato lo stesso parrucchiere dei vip di Anzio a denunciare tutto sui social, con una serie di stories su Instagram, comunicando di aver subito il pestaggio e gli insulti, pubblicando prima la foto della mano con la flebo, poi un primo piano col volto gonfio.

"È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo" scrive; "preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l'orientamento sessuale è vergognoso". Il motivo dell'aggressione sarebbe dunque da ricondurre all'omofobia. "Grazie per i messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Ma vi prego, smettetela di chiamare le persone 'froci*'! L'omosessualità non è una malattia". Nel video infatti il personaggio tv aggiunge che gli è stato detto "froc*o di merd*".

Lauri è diventato famoso negli ultimi anni per via del suo programma televisivo "Il salone delle meraviglie" in onda su Real Time. Negli ultimi tempi si è molto parlato anche del suo coming out e della battaglia per l'affidamento della figlia Sophie Maelle, avuta dalla ex moglie Letizia Porcu.