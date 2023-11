Degenera la lite, giovane di 22 anni ferito al volto con il coccio di una bottiglia

La lite degenera e un giovane di 22 anni viene ferito con il coccio di una bottiglia di vetro al volto. E’ accaduto nei giorni scorsi a Formia dove, dopo mirate indagini, i carabinieri del Norm - Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un ragazzo di 19 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, tutto nasce da una lite scaturita tra i due per futili motivi; ma presto quello che poteva sembrare un normale alterco si è trasformato in altro con il 19enne, un richiedente asilo originario della Guinea e con precedenti di polizia, con il coccio di una bottiglia ha ferito sulla guancia, fortunatamente in maniera superficiale, il 22enne straniero senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale.

Soccorso il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Formia dove è stato ricoverato per lesioni lacero contuse, con l’applicazione di 16 punti di sutura, giudicate guaribili in 20 giorni. Il 19enne è stato denunciato a piede libero per lesioni personali.