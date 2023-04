Un uomo ferito al collo con un coccio di bottiglia al Nicolosi

E’ dovuta intervenire la polizia nella serata di ieri nel quartiere Nicolosi dove un uomo di origini straniere è stato ferito con il coccio di una bottiglia. Quanto accaduto prima dell’arrivo degli agenti sul posto è ora in fase di ricostruzione.

A far scattare l’allarme intorno alle 23 di ieri sera è stata una segnalazione giunta al 112 per una lite fra due persone ma quando i poliziotti sono giunti sul posto oltre alla vittima non hanno trovato più nessuno. Soccorso l’uomo è stato trasportato al Santa Maria Goretti con una ferita al collo, ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita.

Sull’episodio stanno ora lavorando gli uomini della Squadra Volante e della Squadra Mobile a cui spetta il compito di chiarire i contorni della vicenda. Secondo le prime testimonianze raccolte il ferimento dell’uomo potrebbe essere l’epilogo di una rissa, ma è un particolare questo ancora da verificare e su cui sono in corso gli accertamenti.

Ascoltata la vittima non è stata molto collaborativa e non ha fornito particolari su cosa è accaduto e su chi possa essere l’aggressore o gli aggressori. Le indagini sono in corso.