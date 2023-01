Si ferisce in una zona impervia in montagna, 43enne soccorso dai vigili del fuoco

Intervento non semplice per i vigili del fuoco che hanno dovuto operare per il soccorso a un uomo che si era ferito in una zona impervia in montagna. E’ accaduto nella mattinata di ieri, sabato 28 gennaio, in località Monte La Guardia nel territorio di Lenola.

L’allarme è scattato intorno alle 12 con una segnalazione giunta al Nue - Numero Unico d'emergenza 112 per un soccorso a persona; subito il comando provinciale dei vigili del fuoco, prontamente allertato, si è mobilitato inviando sul posto la squadra territoriale di Gaeta. Qui gli uomini del 115 hanno acquisito le informazioni riguardo un 43enne del posto ferito a un piede in montagna e impossibilitato a muoversi. Essendo la zona impervia è stato quindi necessario l'intervento del drago vf 145 del reparto volo dei vigili del fuoco di Ciampino.

Dopo poco il velivolo, supportato dal personale a terra, è riuscito a recuperare il ferito che successivamente veniva trasportato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per tutte le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.