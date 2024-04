Non si ferma all’alt e fugge in auto: folle inseguimento in piena notte

Dopo un inseguimento di chilometri sulla Monti Lepini, che da Frosinone ha portato a Giuliano di Roma, è stato bloccato dai carabinieri: protagonista un giovane di 31 anni di Sonnino che alla fine è stato sanzionato per guida senza patente.

Come riferisce FrosinoneToday, il ragazzo era alla guida della sua Alfa Romeo 166 quando non si è fermato all’alt impostogli dai militari in corso Francia a Frosinone. La vettura infatti era stata notata mentre si aggirava con fare sospetto nella zona bassa del capoluogo ciociaro, tra i complessi di edilizia popolare (Casermone) e dopo aver percorso a folle velocità la Monte Lepini, imboccando in senso contrario alcune rotatorie, è stata bloccata in sicurezza a Giuliano di Roma.

Nel corso dei successivi accertamenti è stato possibile appurare che il 31enne, gravato da vari precedenti di polizia, non aveva mai conseguito la patente di guida mentre l’auto è risultata essere sprovvista di assicurazione obbligatoria per cui è stata sottoposta a sequestro ed affidata in custodia a ditta del soccorso stradale.