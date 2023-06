Diciottenne pestato e accoltellato dal branco, svolta nelle indagini: fermati quattro giovani

Un'indagine lampo dei carabinieri ha consentito di chiudere in fretta il cerchio sulla misteriosa aggressione avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 maggio a Roccagorga. Vittima un ragazzo di appena 18 anni, attirato in un luogo isolato in campagna, nei pressi dell'ex ristorante Il Querceto, e poi pestato e accoltellato alle gambe e in altre parti del corpo con fendenti che hanno sfiorato organi vitali.

E' stato lo stesso giovane, poco dopo, a chiedere aiuto a un residente che ha allertato i militari e i soccorsi del 118. Mentre il ragazzo veniva trasferito in ospedale per le cure del caso, i carabinieri hanno iniziato ad indagare sull'aggressione riuscendo a circoscrivere subito le ricerche su un gruppo di giovanissimi. Poche ore più tardi è arrivato il fermo per tre 18enni e un minore, ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio.

Ancora da chiarire invece il movente del fatto di sangue, che sembrerebbe legato, in base alle prime ricostruzioni, a una ritorsione del branco per aver avvicinato una ragazza.