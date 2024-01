Ispezioni dopo l'incidente al porto di Ponza: la Capitaneria di porto dispone il fermo della nave Quirino

Dopo l'incidente avvenuto nel porto di Ponza nella giornata di sabato, quando la motonave Quirino, partita da Formia, ha rischiato di ribaltarsi a causa del forte vento e delle onde, su richiesta dell'ufficio circondariale marittimo dell'isola sono state effettuate alcune ispezioni. Una prima visita occasionale non ha riscontrato alterazioni o danni alle strutture e ha confermato la validità della certificazione di classe e statutaria della nave.

Come richiesto però dalla stessa società armatrice, è stata in seguito effettuata, nel porto di Formia, una ulteriore visita ispettiva da parte del personale della capitaneria di porto di Gaeta relativa alle verifiche del regolamento di sicurezza. Questa tipologia di ispezione si inserisce nel quadro delle verifiche legate all'organizzazione, all'efficienza e al grado di preparazione del personale nella gestione delle emergenze. Una verifica che ha effettivamente consentito di rilevare importanti carenze che hanno portato al fermo della nave.

Le carenze riscontrate dovranno essere verficate di nuovo nei prossimi giorni e prima della partenza. L'accertamento, in particolare, non ha giudicato soddisfacenti le esercitazioni antincendio e di abbandono della nave. Il personale ispettivo ha inoltre rilevato la corretta tenuta dei registri delle esercitazioni effettuate oltre all'assenza di alcuni dispositivi di protezione individuale obbligatori. La socità Laziomar ha comunque assicurato che il fermo della nave non condizionerà i collegamenti con le isole pontine.