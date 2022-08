Ferragosto sicuro: intensificati i controlli. Movida, litorale e strade osservati speciali

E’ stata prevista un’intensificazione dei controlli e dei servizi da parte delle forze dell’ordine in questo lungo fine settimana di Ferragosto ed in particolare nel giorno del 15 agosto su tutto il territorio pontino. Sono questi, infatti i giorni “più caldi” dell’estate e alta è l’attenzione sia sule strade che nei principali centri della provincia di Latina, con particolare riferimento al litorale maggiormente preso d’assalto, insieme alle isole, da visitatori e turisti.

Le attività di vigilanza e i controlli sono stati rafforzati lungo le principali arterie stradali e i punti di snodo interessati da un aumento del traffico veicolare, ma osservati speciali sono anche il mare e le spiagge con specifici servizi di vigilanza sulla sicurezza marittima per eventuali interventi di soccorso e al rispetto delle regole da parte dei diportisti.

Da parte dell’Arma dei carabinieri è stato predisposto il rafforzamento del dispositivo di controllo anche lungo le spiagge “per prevenire e contrastare l’organizzazione di eventi anche spontanei che possano generare situazioni pericolose per l’incolumità pubblica, dovute all’accensione di falò, all’abuso di alcool e all’abbandono sull’arenile di rifiuti di ogni genere". Nelle principali città costiere e sulle isole, "dove solitamente si registra la maggiore presenza di persone, soprattutto tra i più giovani - è stato spiegato -, sarà dedicata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché alle verifiche di tipo amministrativo presso gli esercizi pubblici e i luoghi in cui si svolgono attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

E proprio sulle isole di Ponza e Ventotene nei giorni scorsi nell’ambio dei servizi per il “Ferragosto Sicuro” sono stati effettuati i primi controlli da parte dei carabinieri del Nas che hanno ispezionato ristoranti e attività commerciali riscontrando delle irregolarità ed elevando le prime sanzioni. Personale in borghese vigilerà per prevenire situazioni di criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree della “movida” e per reprimere i fenomeni dello spaccio e l’uso di stupefacenti e la vendita di alcolici a minori.

Le attività saranno intensificate anche da parte della polizia di Stato che ha adottato una serie di iniziative, servizi e controlli supplementari rispetto a quelli ordinari. La polizia stradale rafforzerà i servizi finalizzati a garantire a tutti gli utenti della strada un Ferragosto sicuro, implementando il numero di pattuglie presenti sulle arterie maggiormente trafficate della provincia. Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali Pontina, Appia, Monti Lepini e Flacca, e ulteriori servizi sono stati programmati di notte, anche sulle direttrici litoranee della nostra provincia, soprattutto nei pressi dei centri marittimi quali Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e Formia.

I servizi saranno finalizzati a svolgere, come di consueto, da un lato, un'attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi che si occuperanno di viabilità e tutela dei viaggiatori, dall'altro, saranno effettuati controlli sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti (con l'utilizzo dell'etilometro e del “drogometro”), nonché nelle aree di sosta per contrastare fenomeni legati alla commissione di reati (truffe, furti, rapine). Controlli specifici della polizia stradale, poi, saranno previsti sia per evitare che guidatori utilizzino gli apparati radio-telefonici mentre si trovano alla guida di veicoli, sia per verificare il corretto uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta per bambini (seggiolini). Verranno, inoltre, controllati i trasporti di merci pericolose e le sostanze alimentari, al fine di garantire una sicurezza dell’utente a 360°, su strada e per ciò che concerne la salubrità del cibo.