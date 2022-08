Ferragosto sicuro, controlli dei carabinieri nelle stazioni ferroviarie

Sono stati intensificati nei giorni a ridosso di Ferragosto i controlli da parte dei carabinieri su tutto il territorio pontino. L’attività, disposta dal Comando provinciale di Latina, ha visto impegnati anche i militari delle varie articolazioni operative del Reparto Territoriale di Aprilia ed è stata rivota soprattutto alla prevenzione e repressione del fenomeno dei reati contro la persona, molto avvertito in quest'area.

I servizi hanno interessato in particolare i luoghi ad alta concentrazione di transito di persone, come le stazioni ferroviarie, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza come quello del Ferragosto. In tale contesto numerosi sono stati i controlli nei confronti delle persone fermate che hanno portato anche all'individuazione e all'arresto, nell'ambito della giurisdizione di competenza, di soggetti colpiti da provvedimenti emessi nel tempo dall'Autorità giudiziaria e non ancora eseguiti.