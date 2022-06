Celebrazioni a Latina per i 208 anni dell’Arma dei carabinieri: tutti i militari premiati

Ci sono state nel pomeriggio di ieri, 6 giugno, in piazza del Popolo a Latina le celebrazioni per il 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Una cerimonia molto sentita e partecipata che, dopo due anni di pandemia, si è svolta nel cuore del capoluogo pontino davanti a tanti cittadini.

Nel corso della cerimonia il comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Aloia, insieme al prefetto di Latina, Maurizio Falco, hanno consegnato i riconoscimenti ai militari che in questi due anni si sono distinti in operazioni e interventi di particolare rilevanza sul territorio.

Encomi semplici concessi dal Comandante della Legione Lazio:

- per l’operazione Omnia a Sezze:

Tenente Colonnello Michele Meola

Luogotenente carica speciale Ludovico Iagnocco

Luogotenente carica speciale Francesco Arpaia

Luogotenente carica speciale Riccardo Cenci

Luogotenente Giacomo Carrione

“Comandante e addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, dando prova di elevata professionalità, notevole acume investigativo e lodevole dedizione, conducevano una complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale ritenuto responsabile, in particolare di corruzione continuata e induzione indebita attraverso la gestione illecita dei servizi cimiteriali. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 11 provvedimenti cautelari personali, il deferimento in stato di libertà di ulteriori 15 persone, nonché con il sequestro di beni mobili e denaro contante comprovante l’illecita attività”.

- per l’operazione “Oasi”:

Luogotenente C.S. (ora in congedo) Pierfrancesco Tamisari

Luogotenente Stefano Perna

Luogotenente Antonio De Cristofaro

Brigadiere Angelo Frezza

“Addetti a Sezione Operativa di Reparto Territoriale, dando prova di elevata professionalità, notevole acume investigativo e lodevole dedizione, conducevano una complessa attività d’indagine che consentiva di identificare gli autori di una efferata rapina in abitazione. L’operazione, che si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di sei persone, riscuoteva il plauso dell’opinione pubblica, contribuendo a esaltare il prestigio dell’istituzione”.

- per il salvataggio di una donna:

Brigadiere Capo Raffaele Limome

Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Cacciotti

“Addetti a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, evidenziando non comune spirito d’iniziativa ed elevata professionalità, non esitavano ad intervenire presso un’abitazione dove una donna aveva manifestato intenzione di togliersi la vita, barricandosi in casa e puntandosi un coltello alla gola, riuscendo a bloccare l’esagitata e disarmarla, scongiurando ben più gravi conseguenze”.

- per le indagini sull’omicidio D’Arienzo:

Maggiore Antonio De Lise

Luogotenente carica speciale Ludovico Iagnocco

Luogotenente carica speciale Francesco Arpaia

Luogotenente Giuseppe Bottone

Luogotenente Giacomo Carrione

Brigadiere Oriano Ceccarelli

Brigadiere Gianluca Carrieri

Appuntato Scelto Giuseppe De Lorenzo

“Comandante e addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, dando prova di elevata professionalità, notevole acume investigativo e pregevole dedizione, conducevano una complessa attività d’indagine connessa con l’efferata aggressione nei confronti di un giovane poi deceduto in seguito alle lesioni riportate. L’operazione si concludeva con l’identificazione del responsabile dell’azione delittuosa e l’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di una persona ritenuta responsabile di favoreggiamento personale e simulazione di reato, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e contribuendo a esaltare il prestigio dell’istituzione”.

- per l’operazione “Alba Bianca”:

Luogotenente carica speciale (ora in congedo) Giovanni Angelo Santoro

Maresciallo Capo Luca Cuoco

Brigadiere Capo Qualifica Speciale Antonio Liguori

Vice Brigadiere Ruggiero Paolo Rinelli

Appuntato Scelto Marco Civiero

Appuntato Scelto Umberto Mollo

Carabiniere Angelo Antonio Forni

Carabiniere Matteo Provenzano

Luogotenente Ugo Scotti (*premio ritirato dal figlio Biagio)

“Comandanti e addetti di Stazioni distaccate, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dover ed elevate capacità professionali, conducevano complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di 13 persone, di cui 3 in flagranza di reato e 10 in esecuzione di misura cautelare, con l’applicazione di una misura cautelare personale a carico di altri 2 correi, nonché il sequestro di droga di diverso genere, riscuotendo il plauso dell’opinione pubblica e contribuendo ad esaltare il prestigio dell’istituzione”.

Encomio semplice concesso dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute e dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro ad alcuni componenti del Nucleo Antisofisticazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina:

Hanno ritirato il premio:

Luogotenente Domenico Spagnulo (Nas Latina);

Luogotenente Stefano Macrì (NIL Latina).

“Comandante e addetti di Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e Ispettorato del Lavoro, evidenziando elevate capacita professionali e spiccato acume investigativo conducevano complessa indagine nei confronti di un sodalizio criminale dedito allo sfruttamento del lavoro e all’intermediazione illecita di manodopera in danno di cittadini stranieri, nonché alla contraffazione di sostanze alimentari, realizzata mediante l’impiego di fitofarmaci e pesticidi vietati. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sette persone ed il sequestro di circa 555 mila euro, quale illecito profitto dei contributi non versati e della mancata retribuzione del lavoro prestato".