Latina celebra la Guardia di Finanza. In un anno e mezzo 360 indagini, scoperti 116 evasori totali

E’ stata l'area pubblica del prestigiosa cornice di Palazzo M a ospitare le celebrazioni per il 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Una cerimonia che ha offerto anche l’occasione per richiamare i valori fondanti e le tradizioni del corpo, in grado di innovarsi anche attraverso strumenti e dotazioni sempre più avanzati. Valori e tradizioni richiamate in un logo, moderno ed essenziale, che racchiude, nella stilizzazione del numero “250”, la Fiamma, simbolo identitario per eccellenza dell’Istituzione ultracentenaria, e il tricolore nazionale, accompagnato da un motto, “Nella tradizione il futuro”, scelto e votato da tutte le fiamme gialle in servizio di ogni ordine e grado attraverso un’apposita procedura online.

Alla cerimonia hanno preso parte il vicario del prefetto di Latina, la dottoressa Monica Perna, la sindaca Matilde Celentano, il comandante regionale Lazio, generale di divisione Virgilio Pomponi, e le autorità religiose, politiche, militari e civili della provincia. Presente anche Maurizio Falco, già prefetto di Latina e proprio da ieri commissario straordinario del Governo in materia di superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

La celebrazione è stata anche l’occasione per soffermarsi sulla realtà provinciale, contesto che presenta indubbie attrattive per gli interessi delinquenziali di tipo economico, circostanza questa che rende fondamentale l’attività della Guardia di Finanza quale forza di polizia specializzata il cui operato è indispensabile per il contrasto a tutte le forme di illegalità economico-finanziaria e ai rischi delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Elemento questo che è stato sottolineato anche dal comandante provinciale, il colonnello Giovanni Marchetti nel suo discorso. “La Guardia di Finanza, infatti, esercitando le proprie specifiche competenze, è chiamata prioritariamente ad assicurare la cornice di sicurezza necessaria all’utile sviluppo delle relazioni economiche e a garantire alle Istituzioni e alla collettività le condizioni per il pieno esercizio delle accennate libertà, perseguendo, a tutela dei cittadini e degli imprenditori onesti e che rispettano le regole, quelle condotte illecite che alterano le regole di concorrenza". E’ stato osservato come il Corpo assuma, soprattutto in considerazione dell’attuale delicato contesto economico, sia nazionale che internazionale, un ruolo ancor più strategico ed essenziale per il Paese, orientando il proprio piano d’azione, in aderenza alle direttive governative:

- alla tutela delle risorse pubbliche e dei mercati, concentrando gli sforzi operativi nella lotta alla grande evasione fiscale e agli sprechi di denaro pubblico;

- all’aggressione ai patrimoni della criminalità;

- al contrasto ai comportamenti illeciti che alterano le regole del mercato e della concorrenza;

- al concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Dopo il colonnello Marchetti è intervenuto il comandante Pomponi, che per l’occasione ha fatto visita al comando provinciale di Latina intrattenendosi con gli ufficiali, i militari e le rappresentanze delle sezioni Anfi di Latina, Aprilia, Fondi, Formia e Gaeta anche dopo la cerimonia, cogliendo l’occasione per fare un punto di situazione sulle attività svolte e quelle in corso nel primo semestre del corrente anno. Il generale ha sottolineato l’importanza e il valore anche simbolico della ricorrenza del 250esimo anniversario di fondazione, osservando come la stessa costituisca certamente un prestigioso traguardo ma anche uno stimolo per il corpo a consolidare il ruolo di presidio di legalità economico-finanziaria

I risultati della guardia di finanza

Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la guardia di finanza ha eseguito nel territorio pontino 821 di interventi ispettivi e 360 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr. Attività ispettive che hanno permesso di individuare 116 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), con una particolare attenzione al fenomeno delle partite Iva false e delle imprese cosiddette “apri e chiudi”. Sono stati scoperti, inoltre, 12 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 391, di cui 9 tratti in arresto. Particolarmente intenso l’impegno anche nell’ambito del lavoro cosiddetto “sommerso” e alle forme di sfruttamento della manodopera: sono stati scoperti 412 lavoratori in “nero” o irregolari e verbalizzati 119 datori di lavoro, diversi operanti nel settore dell’agroalimentare e turistico/ricettivo. I 74 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare 124mila chili di prodotti energetici commercializzati in evasione o in contrabbando e accertare il consumo in frode di oltre 9,8 milioni di chili di prodotto. In tale settore, sono stati intensificati i controlli sulla disciplina dei prezzi dei carburanti, a seguito dei quali sono state riscontrate 64 violazioni, per oltre 65.000 euro di sanzioni amministrative irrogate.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, sono stati effettuati 353 interventi, di cui 215 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro che hanno portato ad accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 20 milioni di euro. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite oltre 30 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati e segnalati alla Corte dei conti 107 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per oltre 15 milioni di euro e le conseguenti proposte di sequestro.In tema di appalti, poi, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 40 milioni di euro.

Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo è stata mirata a bloccare le infiltrazioni criminali nell'economia legale e a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 25 interventi, che hanno portato alla denuncia di 49 persone, di cui 5 tratte in arresto, e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 8 milioni, con il conseguente sequestro degli illeciti patrimoni accumulati. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 217 soggetti, mentre le proposte di sequestro hanno raggiunto, complessivamente, un valore di oltre 24 milioni di euro. Nel periodo in esame, sono stati sequestrati oltre 240 kg di sostanze stupefacenti denunciando 69 soggetti (di cui 17 in stato di arresto). In una delle operazioni svolte, si è pervenuti al sequestro di circa 91 litri di sostanza cocaina allo stato liquido. Arricchiscono il bilancio i 171.081 prodotti contraffatti sequestrati e 1.408 chili di prodotti agroalimentari (prevalentemente granturco e olio di oliva), recanti marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.

A questi dati vanno aggiunti poi i risultati ottenuti nelle operazioni Alto Impatto in collaborazione con le altre forze di polizia tra Latina, Sezze, Terracina e Aprilia, che hanno consentito di controllare 1985 soggetti, 1002 veicoli e 143 esercizi pubblici, e di riscontrare 19 violazioni al codice della strada, 9 violazioni per lavoratori in nero e irregolari, 49 violazioni fiscali (mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale) e di portare al sequestro di 122,93 grammi di sostanze stupefacenti e 1.142 di capi di abbigliamento contraffatti.