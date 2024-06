La Guardia di Finanza festeggia i 250 anni della fondazione: le celebrazioni a Latina

Sono in programma per il pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, le celebrazioni per il 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia pontina e del comandante regionale Lazio, generale di divisione Virgilio Pomponi, si svolgerà nell’area antistante lo storico Palazzo M, sede del Comando provinciale.

Una cerimonia che quest’anno assume un particolare valore in ragione della speciale ricorrenza, “che costituisce un significativo traguardo testimonianza dei valori fondanti e delle tradizioni del Corpo, in grado di innovarsi anche attraverso strumenti e dotazioni sempre più avanzati”. E proprio per questo è stato scelto un luogo altamente simbolico per l’evento come l’area pubblica esterna della prestigiosa cornice di Palazzo M alla presenza oltre che delle istituzioni, anche dei cittadini, dei giovani e dei rappresentanti della comunità pontina che vorranno condividere con le fiamme gialle questo importante momento.

Al termine della cerimonia militare, avrà luogo una breve esibizione del contralto e mezzosoprano Serena Veccari, accompagnata al pianoforte dal Maestro Antonio Maria Pergolizzi, del Teatro dell’Opera di Roma. A seguire, infine, sarà effettuata un’esercitazione dimostrativa dell’attività svolta dai militari “cinofili” del Comando provinciale e delle capacità sensoriali dei cani antidroga Jessy e Gingo, dedicata ai bambini, ai giovani, e a tutti gli ospiti e i cittadini che gradiranno assistere.