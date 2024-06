I 250 anni della Guardia di Finanza: chi sono tutti i militari premiati

C’è stata nel tardo pomeriggio di ieri nella splendida cornice di Palazzo M la cerimonia per i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Nel corso delle celebrazioni si è proceduto inoltre alla premiazione di un’aliquota di militari che si sono distinti per capacità professionali, costante impegno ed elevato senso del dovere messo in luce nell’espletamento di alcune delle numerose e complesse azioni di servizio portate a compimento nel corso dell’anno.

Ad alcuni militari è stato conferito un elogio, ricompensa di particolare significato etico e morale, perché tributata non per una singola attività di servizio ma per premiare un comportamento meritorio e lodevole protratto nel tempo, a testimonianza di un raro spirito di servizio, eminenti qualità professionali e assoluta dedizione profusi da questi finanzieri.

I finanzieri premiati:

1. Tenente Colonnello Angelo Andreozzi, Tenente Angelo Vincenzo Angelini, Luogotenente Felice Maffei, Maresciallo Capo Arianna Ferrigno e Vice Brigadiere Antonio Amati, in servizio al Nucleo pef Latina, encomio solenne per aver condotto una complessa ed articolata indagine di polizia economico-finanziaria a contrasto di gravi frodi IVA e del reimpiego e riciclaggio internazionale di proventi illeciti;

2. Tenente Leopoldo Festa, Luogotenente Cariche Speciali Domenico Caldaroni, Maresciallo Aiutante Marita Massaro, Maresciallo Capo Alberto Sica e Maresciallo Ordinario Andrea Rosafio, in servizio presso la Tenenza di Aprilia, encomio solenne per aver condotto una complessa indagine di polizia giudiziaria a contrasto del contrabbando di gasolio e della connessa evasione dell’accisa;

3. Tenente Colonnello Ivano Cerioni, Luogotenente Cariche Speciali Salvatore Miriello, Luogotenente Cariche Speciali Ubaldo De Nardis e Luogotenente Cariche Speciali Antonio Liguori in servizio presso il Gruppo di Latina, per un’indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria a contrasto di gravi reati fiscali e di bancarotta fraudolenta, che ha consentito il sequestro di oltre tre milioni di beni e disponibilità finanziarie;

4. Luogotenente Cariche Speciali Antonio Turchetta, Luogotenente Domenico Nastri, Brigadiere Nicola Villano, Vice Brigadiere Filippo De Angelis e Appuntato Scelto Q.S. Andrea Buttafoco, in servizio presso diversi reparti del Comando Provinciale, elogio per essersi distinti nel tempo per la lodevole condotta tenuta e per aver partecipato al conseguimento di brillanti risultati di servizio a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea.