Sono intervenuti i carabinieri nei giorni scorsi a Itri dove un 27enne del posto aveva organizzato una serata con musica all’interno del suo bar andata avanti fino alle 3 di notte, arrecando disturbo del riposo delle persone abitanti nella zona.

Al termine di tutti gli accertamenti il ragazzo è stato denunciato. L’attività, posta in essere dai militari con la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio, è stata volta, spiegano dall'Arma, “a prevenire reati in genere e soprattutto garantire il rispetto delle autorizzazioni di polizia, con particolare riferimento per quei locali interessati dalla movida, hanno permesso di appurare plurime violazioni e contestualmente disagi patiti dai residenti della zona”.

Proprio loro, infatti, in più di una occasione avevano manifestato il loro disappunto e le loro problematiche, tanto che, esasperati, avevano presentato una denuncia per disturbo delle occupazioni o del riposo.