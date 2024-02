"Mai indifferenti alla violenza": migliaia di fiaccole per Renée Amato e Nicoletta Zomparelli

"Mai indifferenti di fronte alla violenza": Cisterna lo dimostra con una fiaccolata in ricordo di Renée Amato e Nicoletta Zomparelli. Un lungo corteo che si snoda per le strade cittadine, partito da piazza XIX marzo alla volta del quartiere San Valentino, dove vivevano madre e figlia, insieme a Desyrée.

In testa uno striscione per le due vittime: "Renée e Nicoletta per sempre nei nostri cuori". E ancora: "Quella pistola ha ucciso i vostri corpi, non ha ucciso i vostri sorrisi e il vostro ricordo in noi. Buon viaggio". Un fiume di gente, stretta nel dolore e nello sgomento, fiaccole in mano. Sono in migliaia oggi a manifestare per le strade cittadine per queste altre due morti. Non è mancata la presenza del sindaco Valentino Mantini e del vescovo Mariano Crociata.