Dopo il pranzo finge un malore per non pagare il conto al ristorante: coppia smascherata

Fingono un malore per non pagare il conto, ma vengono smascherati e denunciati: è accaduto a un uomo di 44 anni e a una donna di 42 anni, entrambi di Gaeta, non nuovi a episodi simili.

I fatti risalgono allo scorso 30 settembre e sono accaduti a Formia. È stata proprio la denuncia presentata da una donna, vittima dell’azione della coppia, a dare il via alle indagini che sono state condotte dai carabinieri della locale Stazione e che hanno portato ai due, già noti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo e la donna dopo aver pranzato in un rinomato ristorante di Formia, proprio con l’obiettivo di non pagare il conto si sono allontanati inscenando un malore senza mai far ritorno. Le attività d’indagine hanno permesso di accertare che i malesseri segnalati dalla coppia non erano veri e che, anzi, si trattava di persone del territorio già note e conosciute agli uffici di polizia per medesime vicende.

Al termine di tutti gli accertamenti per i due è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di insolvenza fraudolenta, commessa in concorso tra loro.