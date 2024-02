Tira fuori una pistola scacciacani e minaccia di morte la barista

Armato di pistola scacciacani, all'esterno di un bar ha minacciato di morte la barista puntandole contro l'arma. E' accaduto nel comune di Fondi, dove l'intervento immediato dei carabinieri della tenenza locale e della stazione di Monte San Biagio ha consentito di bloccare l'uomo, un 61enne, arrestandolo in flagranza di reato per porto abusivo di arma, minaccia aggravata e atti persecutori.

Sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, il 61enne è stato trovato in possesso della pistola scacciacani con tappo rosso, di 28 cartucce a salve calibro 8, una mazza da baseball di 36 centimetri, un nunchaku. Tutte le armi scoperte sono state poste sotto sequestro, mentre il responsabile, arrestato per porto abusivo di armi, minaccia aggravata e atti persecutori, si trova ai domiciliari in attesa della convalida.

Come accertato dai carabinieri, l'episodio di minaccia con l'arma alla barista, una donna di 42 anni, era solo l'ultimo di una lunga serie mai però denunciata dalla vittima.