Droga e armi sequestrate a Fondi, il plauso del Mosap: "Colleghi impeccabili nonostante pochi mezzi e organico carante"

Un plauso da parte del Mosap, Movimento sindacale autonomo di polizia, per gli arresti dei giorni scorsi scattati a Fondi: un'operazione condotta dal commissariato locale, dalla squadra mobile di Latina e dai carabinieri, che si è conclusa con il sequestro di 75 chili di droga e di un arsenale e con sette arresti.

"È doveroso esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai colleghi del commissariato di Fondi che hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria insieme al personale della squadra mobile della Questura di Latina, col supporto della Questura di Frosinone, congiuntamente ai carabinieri di Latina - si legge in una nota - Ai colleghi vanno le nostre congratulazioni".

"I colleghi sono stati impeccabili – continua il sindacato - tenendo conto del contesto nel quale gli agenti del commissariato di Fondi lavorano con dedizione e spirito di sacrificio, dovendo fare i conti con la cronica carenza di mezzi e personale che implica un maggiore carico di lavoro. Oltretutto senza dimenticare che operano in un territorio complesso dal punto di vista investigativo, perché inquinato dalla presenza di una criminalità organizzata autoctona pervasiva. Per questo – concludeil Mosap - riteniamo doveroso che sia arrivato il momento, da parte dell’amministrazione, di fornire al personale dei commissariati gli strumenti necessari per offrire ai cittadini risposte in termini di sicurezza, nel contrasto dei fenomeni criminali comuni come quello delle organizzazioni di carattere mafioso".