Droga a Fondi, nell'indagine dei carabinieri lo scontro armato per il controllo delle piazze di spaccio

Inizia nell'estate del 2019 l'indagine dei carabinieri che ha consentito di scoprire e smantellare un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nella città di Fondi. Il punto di partenza è l'arresto per droga di un uomo, componente del gruppo criminale, che poco dopo la cattura decide di collaborare con la giustizia fornendo agli investigatori riscontri puntuali che portano i militari a ricostruire un quadro chiaro delle dinamiche legate allo spaccio nella città del sud pontino.

Attraverso servizi di osservazione e attività tecniche di intercettazione, i carabinieri del Nucleo investigativo e i colleghi della compagnia di Terracina hanno poi documentato alcuni episodi organizzati di traffico di stupefacenti, in particolare hashish, cocaina e marijuana, e poi l'esistenza di un gruppo che si occupava dell'approvvigionamento, della detenzione e della gestione della vendita nelle piazze di spaccio della città. All'interno del gruppo operavano, tra gli altri, diversi soggetti già noti per reati specifici, chi con il ruolo di capo, chi di finanziatore, chi di semplice pusher e partecipe dell'assocazione. Tutti però hanno a vario titolo contribuito ad approvvigionare le piazze di spaccio di Fondi "grazie a una consolidata esperienza maturata nel settore - spiegano gli investigatori - e una solida rete di soggetti dediti alla commercializzazione dello stupefacente".

Al centro dell'indagine finisce anche uno scontro armato avvenuto a ottobre del 2020. "Le armi - spiega il comandante del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Antonio De Lise - sono state protagoniste di uno scontro tra due diversi gruppi criminali per ottenere il controllo di alcune piazze di spaccio cittadine. Questa attività di indagine ha consentito di arrestare due dei responsabili di quell'evento e ha consentito poi di accertare alcuni investimenti che l'associazione aveva fatto, grazie a proventi illeciti, in attività lecite e regolari". Sotto sequestro è finita infatti una rivendita di tabacchi e auto di lusso degli indagati. Diversi sono stati poi gli arresti in flagranza di reato e i sequestri di stupefacente e armi a disposizione degli indagati effettuati nel corso dei mesi di indagine.

Durante l'attività investigativa sono stati accertati anche episodi di estorsione legate allo spaccio. In un caso, come verificato dai militari, una delle vittime era stata costretta a trasferirsi all'estero, riuscendo a fare ritorno a Fondi solo dopo aver chiuso i conti con l'associazione. "Importante il ruolo dei collaboratori di giustizia - spiega ancora il tenente colonnello De Lise - così come la collaborazione dei cittadini, stanchi di vedere le piazze della loro città occupate dallo spaccio di droga".