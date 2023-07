Perquisito e trovato in casa con un etto di cocaina

I carabinieri della tenenza di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del luogo, trovato in possesso di droga. Nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dai militari, l'uomo è stato trovato in possesso di un etto di cocaina, di cui la metà ancora allo stato grezzo, pietrificata e confezionata sotto vuoto. La parte restante era invece in polvere, pronta per essere confezionata in singole dosi.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione e ritagli di cellophane per l’imballo delle singole porzioni destinate al consumo.

Il magistrato di turno della procura di Latina ha disposto dunque l'arresto del pusher e la sua custodia cautelare ai domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del gip del tribunale di Latina.