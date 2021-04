Blitz antidroga a Fondi: pusher trovato in casa con dosi di hashish, marijuana e cocaina

Agli arresti domiciliari è finito un ragazzo di 21 anni. Le dosi già confezionate nascoste in camera da letto e in cucina

Un giovane spacciatore, appena 21enne, è stato arrestato dalla polizia a Fondi. Era stato posto sotto osservazione dai poliziotti del commissariato nel corso di uno specifico servizio antidroga. Durante un appostamento nei pressi della sua abitazione gli agenti, insospettiti dal suo comportamento e temendo che potesse nascondere dello stupefacente, sono entrati in azione.

Hanno quindi perquisito l'appartamento e all'interno hanno rinvenuto diversi pacchetti già confezionati, nascosti in un armadio della camera da letto e dentro la cappa della cucina. Contenevano varie tipologie di droga. I poliziotti, nel corso del blitz, hanno sequestrato in particolare alcuni grammi di marijuana, 86 grammi di hashish e una dose di cocaina, oltre alla somma in contanti di 235 euro considerata provento dell'attività di spaccio. Il 21enne è stato dunque posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.