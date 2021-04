Maxi sequestro di droga e armi a Fondi: scoperti 15 chili tra marijuana, hashish e cocaina

Detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione. Con queste accuse gli agenti di polizia hanno arrestato a Fondi un uomo di 46 anni. I poliziotti, insieme agli equipaggi del reparto Prevenzione crimine del Lazio e con l'ausilio di due unità cinofile della squadra di Nettuno, hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione del sospetto, una persona già nota per i suoi precedenti per droga e da tempo tenuta sotto controllo.

Grazie al fiuto dei cani War ed Enduro, stato possibile scoprire in casa armi e droga, che erano state occultate in parte nel sistema fognario dell’abitazione e in parte nel giardino. La perquisizione ha consentito di recuperare e sequestrate oltre un ingente quantitativo di stupefacenti: un chilo di marijuana, nove chili di hashish e cinque di cocaina. Insieme a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi.

In casa sono stati trovati anche due fucili calibro 12, di cui uno con matricola abrasa e l'altro oggetto di un furto commesso in provincia di Salerno, 18 cartucce calibro 12 e circa 20mila euro in contanti. L'uomo è stato dunque prelevato e condotto in carcere. Ora le indagini della polizia proseguono per fare luce sulla provenienza delle armi e la destinazione della droga.