Vede i carabinieri e getta la droga: bloccato e arrestato per spaccio

Nel corso della notte a Fondi i carabinieri della tenenza locale, hanno sorpreso un uomo che, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi di un ovulo contenente droga. La sostanza stupefacente è stata subito recuperata e sottoposta a sequestro. Si trattatava di sei grammi di eroina.

L'uomo, un cittadino indiano senza fissa dimora, è stato perquisito e trovato in possessso di materiale per il confezionamento delle dosi. I carabinieri lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio.