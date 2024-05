Condannata per spaccio, i carabinieri la trovano con due coltelli proibiti

Rintracciata e arrestata dai carabinieri di Fondi una donna di 35 anni, in esecuzione di un ordine di esecuzione di una misura cautelare emessa dalla Corte d'appello di Roma. La donna deve scontare la pena residua di 3 anni e 10 mesi e 23 giorni di reclusione, oltre al pagamento di 34mila euro di multa, per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Quando i militari dell'Arma sono arrivati nel suo appartamento per dare esecuzione alla misura, nel corso di una perquisizione, l'hanno trovata in possesso di due coltelli di generi proibito procedendo dunque anche denuncia in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Espletate le formalità di rito, è stata trasferita nella casa circondariale di Rebibbia.