Operazione Jars, blitz dei carabinieri: 27enne trovato con 200mila euro e mezzo chilo di droga

Un nuovo arresto e ulteriori sequestri sono scattati nell'ambito dell'operazione Jars condotta ieri, 3 aprile, dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina e della compagnia di Terracina sul territorio di Fondi. Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, 13 dei quali destinatari di misure cautelari, sono stati individuati e sottoposti a sequestro alcuni beni mobili, tra cui un camper e un'auto di grossa cilindrata oltre a un'attività commerciale che si trova a Fondi. Il valore dei beni sequestrati ammonta complessivamente a 260mila euro ed è frutto di investimenti di denaro di provenienza illecita.

Sempre nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno inoltre proceduto a un arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'arrestato un 27enne di Fondi, trovato in casa con 400 grammi di hashish e 30 di cocaina. Nel suo appartamento i militari hanno inoltre trovato e sequestrato 200mila euro in contanti. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.