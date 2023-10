Blitz antidroga: pusher nascondeva in casa un chilo di hashish e tre etti di marijuana

Tre etti di marijuana e oltre un chilo di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi da vendere. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia del commissariato di Fondi, che hanno arrestato un 23enne già gravato da precedenti di polizia. Un'operazione portata a termine grazie a un'attività di monitoraggio costante condotta sul territorio, finalizzata proprio a contrastare il fenomeno dello spaccio e intensificata in prossimità del fine settimana.

Le indagini di polizia giudiziaria sul mercato dello spaccio hanno consentito di stringere il cerchio sul giovane fondano, individuato come possibile detentore di una notevole quantità di stupefacente nella sua abitazione. Così, con l'ausilio della squadra volante e la collaborazione del Nucleo cinofili della guardia di finanza di Formia, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare.

In casa, abilmente celata all'interno di scatole di alimenti e in altri effetti personali, gli agenti hanno rinvenuto tre etti di marijuana e un chilo di hashish insieme a materiale per tagliare e confezionare la droga, in parte già pronta per essere venduta. Il 23enne è stato tratto in arresto e ristretto in regime di detenzione domiciliare in attesa dell’interrogatorio, al termine del quale per lui è stata disposta una misura più lieve, quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. "L’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio - si legge in una nota della questura - proseguirà senza tregua con l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e delle attività info investigative, passando al setaccio le piazze di spaccio delle zone di competenza".