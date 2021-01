Dà in escandescenza dopo un controllo e aggredisce una poliziotta: arrestato a Fondi

Nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, la polizia di Stato del commissariato di Fondi ha arrestato un 34enne romeno per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto per alcuni precedenti, è stato fermato dagli agenti perché ritenuto responsabile del furto di una bicicletta, ma nel corso del controllo ha assunto un atteggiamento violento e aggressivo, al punto da indurre il personale ad accompagnarlo, non senza difficoltà, presso gli uffici del commissariato.

Qui l'uomo ha cercato di scagliarsi contro una poliziotta ma è stato subito bloccato da altri agenti. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e, all’esito della prevista udienza di convalida in tribunale, è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.