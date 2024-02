Coinvolto in un traffico di droga e condannato: si era rifugiato a Fondi

Gravitava tra le province di Potenza e Reggio Emilia e da poco si era avvicinato anche all'ambiente di Fondi. Proprio qui, in provincia di Latina, lo hanno arrestato infatti gli agenti del commissariato di polizia. In manette è finito un 30enne nigeriano in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla procura di Potenza lo scorso 3 febbraio.

L'uomo era ricercato perché considerato appartenente a un gruppo criminale composto da 25 persone, di nazionalità italiana e nigeriana, accusate di spaccio di stupefacenti. Condannato dal tribunale di Potenza, deve scontare la pena residua di 10 mesi di reclusione.

L'uomo, che ha anche alle spalle precedenti per rissa e inosservanza delle norme sull'ingresso sul territorio nazionale, era rimasto coinvolto in un'indagine scaturita dalla morte per overdose di un giovane tossicodipendente. Dalle indagini erano emersi concreti elementi di prova su un giro di spaccio che coinvolgeva anche 16 cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale. Dopo la sua liberazione il commissariato di Fondi avvierà l’iter per il suo rimpatrio nel paese d’origine.