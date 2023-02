Appostamenti e decine di telefonate anonime alla compagna, arrestato

Tormentava la ex fidanzata perseguitandola e maltrattandola e alla fine lei ha deciso di denunciare tutto facendolo arrestare. Protagonista della storia un 27enne di Fondi finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking, maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna.

Secondo il racconto fatto dalla vittima agli agenti del locale Commissariato lui non la lasciava in pace e la perseguitava inviandole messaggi, facendole decine di telefonate anonime e mettendo in atto anche appostamenti nei luoghi che lei era solita frequentare. Per la ragazza la vita era diventata un vero e proprio incubo e la situazione continuava a peggiorare tanto che alla fine lei ha deciso di denunciarlo anche per lesioni. Nei confronti del 26enne è stato quindi disposta una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Oggi è im programma l’interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone che ha firmato il provvedimento.