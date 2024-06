Semina il panico al centro impiego, poi a un matrimonio: doppio arresto per uno straniero violento

Si era reso responsabile di diversi episodi violenti in città ed è stato arrestato dagli agenti di polizia del commissariato di Fondi. Si tratta di un cittadino straniero di 34 anni che nei giorni scorsi ha aggredito il personale del centro per l'impiego della città perchè pretendeva di avere un'occupazione. L'uomo ha dato in escandescenze negli uffici e ha rotto con un pugno il vetro di plexiglass che separava l'operatore dal pubblico. Nel farlo ha procurato lesioni a una mano a uno degli impiegati presenti.

Dopo la segnalazione al commissariato, il 34enne è stato identificato ed è emerso che era già stato arrestato, a novembre del 2023, per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma anche denunciato all'inizio del mese di maggio perché ritenuto responsabile dello stesso reato nei confronti degli agenti della polizia locale di Fondi e del commissariato. L'uomo era inoltre già destinatario di una misura di prevenzione del divieto di ritorno a Fondi sulla base di un provvedimento emesso dal questore di Latina nel mese di dicembre 2023.

Valutati i fatti e la sua pericolosità sociale, è stato arrestato. In sede di convalida è stata disposta nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Fondi. Ma neanche questo è stato sufficiente. Nella giornata di ieri infatti lo straniero si è reso nuovamente responsabile di atti violenti. Dietro la pretesa di denaro ha aggredito un gruppo di persone che erano in quel momento intente a festeggiare una promessa di matrimonio. C'erano anche diversi bambini, uno dei quali è stato colpito alla testa. L'uomo è poi fuggito in bicicletta, non prima di aver minacciato i presenti dicendo che avrebbe preso una pistola per sparare a tutti. Raccolte le nuove testimonianze, i poliziotti hanno inoltre documentato un altro episodio avvenuto poco prima, quando aveva aggredito verbalmente un assistente sociale con la pretesa estorsiva di un’esorbitante somma di denaro, minacciandolo di morte.

E' finito così nuovamente agli arresti, anche perché ritenuto responsabile di tentata estorsione e violenza a pubblico ufficiale, e per lui si sono aperte le porte del carcere.