Al grido di "Allah akbar" minaccia i passanti con un coltello

E' stato arrestato a Fondi dagli agenti del commissariato di polizia un uomo, di nazionalità straniera, su cui pendeva un ordine di arresto della procura di Latina per un residuo di pena relativo a reati commessi nel 2018. Da alcuni giorni in particolare, il commissariato aveva ricevuto segnalazioni relative a comportamenti aggressivi tenuti da parte di uno straniero, che era stato denunciato ai carabinieri di Fondi per aver minacciato un passante con un coltello nei pressi della moschea al grido di ?Allah akbar?.

Raccolte le testimonianze relative alla descrizione fisica dell?uomo e diramata una nota di rintraccio a tutte le forze dell?ordine del territorio, il personale del commissariato ha avviato le ricerche. Nel transitare in via Piemonte, nei pressi del Mof, una pattuglia della squadra volante ha notato una persona che corrispindeva alla descrizione fisica e ha così seguito i suoi movimenti. Poi, coadiuvata da un secondo equipaggio, ha fermato lo straniero procedendo a un controllo. Si trattava di un algerino domiciliato in provincia di Vicenza e trovato in possesso di un particolare coltello-taglierino a serramanico.

Dai successivi riscontri è emerso poi che il soggetto aveva diversi precedenti e un ordine di arresto della procura. Così, terminate le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito in carcere ma anche denunciato per il possesso ingiustificato del coltello.