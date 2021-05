Auto incendiate a Fondi, interrogazione parlamentare al Ministro dell'interno

I numerosi episodi di auto bruciate a Fondi nelle ultime settimane approdano in Parlamento. Il deputato pontino di ‘L’Alternativa c’è’ Raffaele Trano ha infatti presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese per sollecitare interventi tesi a riportare l’ordine nel centro del sud pontino.

"Tra auto date alle fiamme ed esplosioni di ordigni artigianali – sottolinea Trano - quanto sta accadendo da due mesi a questa parte a Fondi è inquietante. Ritengo che il rischio che la situazione possa degenerare sia concreto. La città è da anni al centro di inchieste antimafia e interdittive promosse dal precedente Prefetto Maria Rosa Trio, che si è spesa molto per il contrasto alla criminalità organizzata, ed è più volte stata indicata come snodo del narcotraffico in Italia e, stando a quanto emerso sinora dalle cronache, anche tali episodi sembra siano collegati a una guerra in corso nel mercato della droga. Ho presentato dunque un'interrogazione alla ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, chiedendole di intervenire per riportare ordine a Fondi e restituire serenità ai cittadini”.

Il deputato ha chiesto inoltre al Ministro informazioni sul contrasto alle organizzazioni criminali che fanno ricchi affari nella città del sud pontino con il traffico di droga sollecitando un maggiore impegno per garantire legalità all'interno del Mercato ortofrutticolo e, in considerazione dei 19 arresti nella recente operazione ‘Anni 2000’ nel sud pontino, di rafforzare i presidi delle forze dell'ordine nella zona, creando un reparto permanente della Squadra mobile della Polizia a Formia, a servizio dell'intero comprensorio.