Morto dopo un intervento dimagrante in clinica: autopsia sul corpo del 45enne di Fondi

Ci vorranno 60 giorni di tempo per capire cosa abbia provocato la morte di Giuliano Faiola, 45enne di Fondi morto mercoledì scorso in una clinica privata di Cassino dopo essersi sottoposto a un intervento dimagrante. Come riporta Frosinone Today, sul corpo è stata eseguita un'autopsia da parte del medico legale Giuseppe Caruso e i due mesi di tempo saranno necessari a elaborare una relazione approfondita e dunque a fornire risposte ai familiari che hanno deciso di presentare una denuncia nei confronti di tre medici della clinica che hanno eseguito l'intervento tra cui il chirurgo e l'anestesista.

Dopo l'operazione il 45enne ha infatti accusato un malore che ha portato rapidamente al decesso. Dopo la denuncia della famiglia la procura sul caso ha aperto un'inchiesta e disposto l'esame autoptico che aiuterà a fare chiarezza sulle complicazioni fatali intervenute in seguito all'intervento.