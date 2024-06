"incline al crimine e pericoloso": avviso orale del questore per un 27enne

Un avviso orale emesso dal questore di Latina ha colpito un 27enne di Fondi. Nell'ambito di mirati accertamenti di polizia sulle persone considerate socialmente pericolose, l'attenzione si è concentrata sul giovane fondano che si era particolarmente distinto per la sua inclinazione al crimine e la sua particolare "capacità di delinquere".

Già indagato nel 2021 per ricettazione nel 2021 e per lesioni personali nell'anno successivo, reato commesso con l'aggravante della discriminazione di genere, un mese fa era stato denunciato in stato di libertà per una tentata estorsione, sventata solo grazie all'intervento del personale della squadra volante della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Fondi. I reati commessi e le continue frequentazioni del giovani con diversi pregiudicati del posto hanno portato gli agenti a proporre la misura dell'avviso orale con cui il questore lo invita a cambiare stile di vita e a rispettare la legge.