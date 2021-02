Fondi, in casa 3 chili e mezzo di bulbi di papavero da oppio: agricoltore arrestato

L’operazione dei carabinieri che hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del 52enne; lo stupefacente suddiviso in 32 buste

Oltre 3 chili di bulbi di papavero da oppio: questo quanto rivenuto in casa di un agricoltore a Fondi. L’operazione, che ha portato all'arresto dell'uomo, è scattata nella serata di ieri, giovedì 18 febbraio ed è stata condotta dai carabinieri della locale Tenenza.

La scoperta da parte dei militari è stata fatta nel corso di una perquisizione effettuata nell’abitazione dell’uomo: nello specifico, nel corso degli accertamenti sono stati trovati 3,5 chili di bulbi di papavero da oppio essiccato, suddivisi accuratamente in 32 buste da circa 110 grammi circa ciascuna.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro mentre l’uomo è stato arrestato e, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, rimarrà ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani, sabato 20 febbraio.