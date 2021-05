Fondi, controllato e trovato in possesso di due coltelli: denunciato un 54enne

Controllato e trovato in possesso di due coltelli: nei guai a Fondi finisce un uomo di 44 anni. I fatti nella giornata di oggi, domenica 9 maggio, nella città sul litorale pontino dove i militari della locale Tenenza erano impegnati in un servizio di controllo.

Così il 44enne è stato sottoposto ad accertamenti che hanno permesso di rinvenire in suo possesso due coltelli a serramanico. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Le armi sono state sottoposte sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.