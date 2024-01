Controlli nei siti dismessi, stranieri irregolari sgomberati e reimpatriati

Controlli a tappeto sul territorio del comune di Fondi all'interno dei siti abbandonati che spesso diventato ricovero per persone che commettono reati. Nell'ambito di un servizio finalizzato proprio al recupero di aree urbane degradate e al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina disposti dal questore di Latina, gli agenti del locale commissariato, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lazio, hanno effettuato una serie di controlli nei pressi dello scalo ferroviario e di altri edifici che versano in stato di abbandono e dove trovano rifugio persone che vivono di espedienti e dedite alla commissione di reati.

Un intervento che, grazie anche alla preziosa collaborazione dei residenti, ha permesso di individuare 4 cittadini stranieri che all’esito delle procedure di identificazione sono risultati irregolari sul territorio nazionale e per i quali sono pertanto scattate le procedure per il rimpatrio. A tal proposito gli immobili nei quali sono stati rintracciati gli stranieri sono stati segnalati agli uffici comunali affinché si proceda alla loro chiusura e messa in sicurezza per evitare che tornino ad essere rifugio per persone dedite alla malavita.