Fondi, controlli della Guardia Costiera sui kitesurf: irregolarità e sanzioni

Continua l’attività della Guardia Costiera di Gaeta lungo il litorale nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 200” volta al controllo del regolare svolgimento delle attività balneari e diportistiche.

Sotto osservazione anche la pratica ludico-sportiva del kitesurf, largamente diffusa nel sud pontino, soprattutto sulle spiagge di Fondi.

Numerose di recente le segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Capitaneria di Gaeta, riscontrate con mirati sopralluoghi via mare e via terra, per accertare il corretto svolgimento dell’attività. “Chi decide di praticare il kitesurf - ricordano dalla Guardia Costiera - deve seguire infatti regole ben precise, previste dalle vigenti normative, prima tra tutte quella del rispetto delle aree dedicate a tale pratica sportiva e all’uso dei cosiddetti ‘corridoi di lancio’, autorizzati dall’Amministrazione Comunale competente per territorio”.

Le segnalazioni da parte dei bagnanti riguardano proprio il mancato rispetto di queste norme: “molti kiters, in presenza di particolari condizioni di vento, si radunano e si esibiscono in spettacolari acrobazie, che, se effettuate con imprudenza e senza rispettare le previste distanze di sicurezza, possono tuttavia risultare pericolose per l’incolumità dei numerosi bagnanti presenti in questo periodo sulle spiagge del litorale, durante la stagione estiva riservate prioritariamente alla balneazione”. Condotte queste che quando accertate dai militari possono portare ad una sanzione per violazione dell’ordinanza della Capitaneria di porto di Gaeta che prevede appunto l’impiego da parte dei kiters dei previsti “corridoi di lancio” necessari per raggiungere gli specchi acquei ove è possibile praticare in sicurezza l’attività sportiva (oltre 500 metri dalla battigia lungo le coste sabbiose e 200 metri nei pressi di coste rocciose). Talvolta, inoltre, proseguono dalla Guardia Costiera, i praticanti del kitesurf lasciano incustodite le loro attrezzature (vele e cavi) sulla spiaggia, occupando di fatto porzioni di spiaggia libera ed impedendone l’uso ad altri utenti, in violazione dell’ordinanza del Comune di Fondi.

I militari della Guardia Costiera hanno quindi svolto innanzitutto un'azione di prevenzione e sensibilizzazione al rispetto delle vigenti disposizioni, in particolare nei confronti dei responsabili delle associazioni sportive. Ma non sono mancati controlli e le sanzioni: nei giorni scorsi, nell’ambito di una più ampia attività di verifica insieme alla Polizia Locale di Fondi, sono stati elevati 8 verbali amministrativi per un totale di circa 1.600 euro, proprio per l’irregolare svolgimento dell’attività sportiva del kite o per violazioni in materia di corretto utilizzo delle spiagge libere.