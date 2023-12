Adescano clienti vicino alla stazione, in una zona frequentata da studenti

Controlli di polizia intensificati sul territorio di Fondi, in particolare nei luoghi della città considerati più sensibili e a rischio. Le verifiche hanno interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria e i quartieri limitrofi, dove particolari esigenze di contrasto del degrado urbano richiedevano un maggiore impulso investigativo e di controllo.

Durante il servizio i poliziotti del commissariato hanno indentificato due giovani donne, sorprese mentre erano intente ad adescare persone in transito per offrire prestazioni sessuali, in aree abitualmente frequentate da studenti, anche minorenni, che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici. Il luogo interessato non è nuovo a fenomeni del genere, a volte degenerati in furti e rapine, ma anche ad altre forme di degrado, come danneggiamenti e aggressioni anche alle forze dell’ordine, come accaduto due settimane fa nei confronti di un operatore di polizia, rimasto ferito al volto da un soggetto poi finito agli arresti.

Le due donne, con precedenti per furti, anche consumati ai danni dei clienti, di fronte alle evidenze del caso non hanno saputo giustificare la propria presenza sul posto con argomentazioni plausibili. Si è proceduto dunque a ordinare il loro allontanamento con foglio di via obbligatorio del questore e un divieto di ritorno senza un lecito motivo, per un periodo di anni quattro.