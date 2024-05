Sorpreso alla guida con la patente falsa: maxi multa da 5mila euro

Sorpreso alla guida dell'auto con un permesso di guida rilasciato in Africa. Gli agenti del commissariato di Fondi hanno notato subito che il giovane al volante appariva piuttosto incerto nel condurre il mezzo e così lo hanno fermato. Grazie all'incrocio delle informazioni contenute nei data base delle forze di polizia, è stato poi possibile accertare che la patente era stata rilasciata in modo fraudolento.

Il cittadino straniero infatti, residente in Italia, non aveva mai di fatto conseguito la patente nella sua nazione di origine. Per evitare la sanzione prevista dal codice della strada ha mostrato dunque ai poliziotti la fotografia che aveva sul suo cellulare di una patente italiana rilasciata a suo nome dalla motorizzazione di Sassari, ma da un'ulteriore verifica è emerso che nella baca dati della motorizzazione non c'era alcun documento a suo nome.

A carico del cittadino straniero è stata elevata una multa di 5mila euro e si è provveduto anche al fermo amministrativo dell'auto per tre mesi. Ora spetterà al personale della squadra Investigativa avviare delle mirate indagini per cercare di individuare il circuito criminale che fornisce falsi documenti di guida a cittadini stranieri residenti sul territorio.