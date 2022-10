Perseguita e minaccia il fidanzato della sua ex, poi lo incontra in un bar e lo prende a pugni

Un nuovo decreto di Daspo urbano è stato emesso dal questore Michele Spina nei confronti di un 19enne di Fondi, responsabile di aver perseguitato e picchiato il fidanzato della sua ex ragazza.

Tutto comincia un anno fa, a novembre, quando il giovane comincia a minacciare l'attuale compagno della ex ogni volta che lo incontra per strada in città. Gli intima più volte di interrompere la relazione sentimentale e poi lo scorso agosto lo aggredisce mentre si trova all'interno di un bar. Colpisce il malcapitato con un pugno in pieno viso provocandogli lesioni con 20 giorni di prognosi. Il giovabe è stato quindi già denunciato in stato di libertà dal commissariato di polizia per i reati di minacce, lesioni e atti persecutori. E ora, concordando con gli atti di indagine predisposti dagli specialisti della divisione anticrimine, il questore ha emesso a suo carico anche un Daspo, un provvedimento connesso al mondo della movida e dei locali pubblici che vieta al 19enne di frequentare pub, bar e discoteche e anche solo di stazionare nei pressi di locali pubblici ricandenti nell'area costiera del comune di Formia. Il provvedimento ha durata di un anno.

In caso di violazaione si rischia la reclusione da 6 mesi a due anni e una multa da 8mila fino a 20mila euro.