Giovane fermato e trovato con l'hashish pronto per la vendita

E' stato fermato e controllato dai carabinieri durante un servizio di monitoraggio del territorio e trovato con diverse dosi di hashish. E' accaduto nel comune di Fondi, dove un 27enne straniero domiciliato in città, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Latina.

Il giovane, nel corso di una perquisizione personale, è stato scoperto con 24 grammi di hashish suddivisi in quattro dosi. Aveva con sé anche un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.