Furto di un'auto a Fondi: i carabinieri rintracciano il responsabile a Pagani

E' stato identificato e denunciato a piede libero un uomo di 63 anni residente a Pagani, in provincia di Salerno, responsabile di un furto commesso nella città di Fondi. Il 27 novembre 2023 l'uomo aveva infatti rubato un'auto parcheggiata lungo una via cittadina, di proprietà di una donna.

Quest'ultima, una cittadina di nazionalità tedesca di 45 anni, residente a Fondi, si era rivolta ai carabinieri della tenenza locale denunciando il furto subito e i militari hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabiile. Grazie ai sistemi di videosorveglianza l'uomo è stato ripreso, riconosciuto come il responsabile e dunque denunciato per il reato di furto aggravato.