Coinvolta in un incidente stradale: guidava in stato di ebbrezza

Denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri della tenenza di Fondi hanno deferito in stato di libertà una donna di Gaeta di 42 anni, che il 27 gennaio scorso, a Fondi, era rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto.

I carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro, avevano effettuato i rilievi e poi sottoposto la signora ad accertamenti alcolemici in ospedale. L'esame ha evidenziato un tasso alcolemico nel sangue pari a 1,7 e dunque per l'automobilista è scattata non solo una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ma anche il sequestro del veicolo e il ritiro della patente.