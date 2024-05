Coinvolto in un incidente stradale guidava in stato di ebrezza e sotto l'effetto di droga

Coinvolto in un incidente stradale è risultato positivo all’alcol test oltre che a quello sulle sostanze stupefacenti così gli stata ritirata la patente.

E’ accaduto a Fondi dove i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sulla scena di un sinistro stradale con feriti ed hanno dunque provveduto ad effettuare una serie di controlli sulle persone coinvolte. Così un 28enne residente a Castelliri in provincia di Frosinone è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici presso una struttura sanitaria e i risultati hanno evidenziato un tasso superiore rispetto al consentito: il ragazzo inoltre è risultato positivo anche ai cannabinoidi.

Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: la sua patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.