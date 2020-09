Perquisito e trovato con 13 dosi di cocaina: denunciato un 24enne a Fondi

E' stato denunciato in stato di libertà un 24enne di Fondi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare e trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

I carabinieri nel corso del servizio hanno scoperto 13 dosi di polvere bianca del peso complessivo di 5 grammi. Insieme allo stupefacente la somma di 990 euro. Denaro e droga sono stati sottoposti a sequestro.