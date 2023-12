Accoltellò e rapinò un ragazzo in strada: dopo la denuncia scatta la misura cautelare

E' stato colpito da un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Un provvedimento emesso dal tribunale di Latina a carico di un 26enne di nazionalità egiziana, con precedenti di polizia.

La misura del divieto di avvicinamento scaturisce da una rapina che risale al 3 luglio scorso, commessa a Fondi. Il giovane straniero, insieme ad altri due complici, aggredì un ragazzo di Fondi ferendolo con un coltello per strappargli dal collo due monili in oro e in argento. Le immediate indagini condotte dai militari della tenenza di Fondi subito dopo i fatti consentirono di identificare il 26enne come uno dei responsabili, arrivando alla sua denuncia per i reati di concorso in rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca.

In quell’occasione i carabinieri riuscirono a rinvenire, a seguito di perquisizione all'interno di un'auto usata dai rapinatori due coltelli a serramanico. Ora per il giovane scatta anche una ulteriore misura cautelare.